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AEX-index begint afwachtend, chipbedrijven voorzichtig omhoog

Economie
door anp
dinsdag, 25 augustus 2026 om 9:31
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AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is dinsdag vrijwel vlak begonnen. De chipbedrijven ASMI en ASML toonden enig herstel na de verliesbeurt een dag eerder en wonnen rond de 0,8 procent. Branchegenoot Besi zakte daarentegen 1,8 procent. In de chipsector wordt vooral uitgekeken naar de belangrijke kwartaalcijfers van het Amerikaanse chipconcern Nvidia, die woensdag naar buiten komen.
Ook wachten beleggers op de toespraak van de Amerikaanse centralebankvoorzitter Kevin Warsh op de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole eind deze week.
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt een fractie lager op 1109,71 punten. De index sloot een dag eerder 0,4 procent hoger, ondanks verliezen in de chipsector. De MidKap klom dinsdagochtend 0,2 procent tot 1112,82 punten. De beurzen in Londen en Parijs wonnen tot 0,3 procent. De DAX in Frankfurt steeg 0,3 procent, na een sterker dan verwachte groei van de Duitse economie in het tweede kwartaal.
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