Star Wars en Speed Champions jagen verkopen LEGO aan

BILLUND (ANP/BLOOMBERG) - LEGO heeft in de eerste helft van het jaar geprofiteerd van een grote vraag naar zijn speelgoed. De Deense speelgoedfabrikant zag de omzet met 21 procent toenemen. Vooral LEGO Speed Champions, LEGO Botanicals, LEGO Icons en LEGO Star Wars waren gewild.

De omzet nam toe tot 41,9 miljard Deense kroon, omgerekend zo'n 5,6 miljard euro. De nettowinst ging daarnaast met 32 procent omhoog naar 8,6 miljard Deense kroon.

LEGO bouwt daarmee verder op de recordresultaten van vorig jaar. Het marktaandeel is verder toegenomen, stelt de speelgoedfabrikant. "Het is niet afkomstig uit één land. De groei is zeer, zeer breed over een hoop markten", zei topman Niels Christiansen.

Alleen China is hierop een uitzondering. Volgens de topman groeit de markt voor LEGO daar niet zo hard als in andere landen. Het Deense bedrijf houdt toch vast aan zijn uitbreidingsplannen. "Er zijn echt heel, heel veel kinderen in China, en het is een ontzettend interessante markt."