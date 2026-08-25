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Chinese bedrijven doelwit van nieuwe sancties VS tegen Iran

Economie
door anp
dinsdag, 25 augustus 2026 om 9:28
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HONGKONG (ANP) - De nieuwe Amerikaanse sancties tegen Iran richten zich onder meer op Chinese bedrijven, maar volgens een analyse van persbureau Bloomberg blijft de vraag hoe effectief de strafmaatregelen zijn. De ondernemingen die Washington op de zwarte lijst heeft gezet, hebben nauwelijks bekende banden met de Verenigde Staten.
De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent kondigde maandag plannen aan om Iran economisch te "verstikken". Hij wil ervoor zorgen dat andere landen de handel met Iran stoppen. Veel landen doen echter al langer geen zaken met Iran. China is daarop een uitzondering.
Washington bestrafte onder meer het Hongkongse Sweet Ocean Industrial. Het bedrijf zou fungeren als tussenschakel bij de aankoop van laseroptische apparatuur voor een Iraanse universiteit die banden heeft met de defensie-industrie. Ook werd een aantal logistieke dienstverleners aangepakt die banden met Iran zouden hebben. Chinese banken bleven in de Amerikaanse maatregelen wel buiten schot.
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