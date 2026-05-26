AEX-index begint afwachtend na nieuwe aanvallen VS op Iran

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak liet dinsdag weinig beweging zien. Beleggers namen een afwachtende houding aan na de nieuwe aanvallen van de Amerikaanse strijdkrachten op doelen in het zuiden van Iran. Volgens Washington ging het om zelfverdedigingsaanvallen. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio is een akkoord om de oorlog te beëindigen echter "nog steeds mogelijk".

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt vrijwel onveranderd op 1053,17 punten. De AEX steeg op tweede pinksterdag nog met 0,8 procent tot een nieuw slotrecord van 1053,27 punten door de hoop op een spoedig einde aan het conflict in het Midden-Oosten. De MidKap won 0,6 procent tot 1096,44 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs daalden tot 0,3 procent. In Londen, waar beleggers terugkeerden na een lang weekend, won de beurs 0,7 procent.