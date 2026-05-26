ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

AEX-index begint afwachtend na nieuwe aanvallen VS op Iran

Economie
door anp
dinsdag, 26 mei 2026 om 9:24
anp260526073 1
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak liet dinsdag weinig beweging zien. Beleggers namen een afwachtende houding aan na de nieuwe aanvallen van de Amerikaanse strijdkrachten op doelen in het zuiden van Iran. Volgens Washington ging het om zelfverdedigingsaanvallen. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio is een akkoord om de oorlog te beëindigen echter "nog steeds mogelijk".
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt vrijwel onveranderd op 1053,17 punten. De AEX steeg op tweede pinksterdag nog met 0,8 procent tot een nieuw slotrecord van 1053,27 punten door de hoop op een spoedig einde aan het conflict in het Midden-Oosten. De MidKap won 0,6 procent tot 1096,44 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs daalden tot 0,3 procent. In Londen, waar beleggers terugkeerden na een lang weekend, won de beurs 0,7 procent.
loading

POPULAIR NIEUWS

dolceclima silent 10 1 2

Goede raad: koop geen mobiele airco

shutterstock_2662228787

Piskijken: wat je aan je urine kunt zien over je gezondheid

rente-hypotheek-stijgt

Rente terug op stand van 2023: waarom en wat nu?

shutterstock_2421332057

Dit zijn de 9 aandelen van 's werelds slimste beleggers

1200x1200ECA.PESS01-60

Een jonge Nederlandse vrouw die in 1978 in Ierland spoorloos verdween, is mogelijk in Noord-Korea beland.

generated-image (2)

Hoe houd je je huis koel zonder airco?

Loading