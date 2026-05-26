Eeuwige roem voor Niels Wennemars: bekijk hoe hij fameuze Britse kaasrace wint

Alsof hij net een WK-finale heeft gewonnen. Zo wordt Niels Wennemars in het Engelse Gloucester overal aangeklampt voor selfies, felicitaties en gratis drankjes. Niet vanwege voetbal of schaatsen, maar omdat hij als eerste Nederlander ooit de legendarische kaasrolwedstrijd op zijn naam schreef.

De 21-jarige zoon van oud-schaatser Erben Wennemars en broer van Joep Wennemars stortte zich maandag van de beruchte Cooper’s Hill af, een steile grasheuvel waar deelnemers achter een rollende kaas aanrennen. Althans, dat proberen ze. De kaas is praktisch onmogelijk in te halen; het draait er vooral om heelhuids beneden komen.

Levensgevaarlijk

En dat lukt lang niet iedereen. Jaarlijks eindigen deelnemers bont en blauw; sommigen zelfs gebroken in het ziekenhuis. Toch dacht Wennemars maar aan één ding: winnen.

"Wij zijn toch het land van de kaas. Maar nog nooit had een Nederlander het geprobeerd. Ik dacht: ik ga dit doen, en ik ging er ook in voor de winst ."

1836

De wedstrijd, die teruggaat tot 1836, groeide de laatste jaren uit tot een internationaal spektakel dankzij sociale media. Tussen de waaghalzen uit allerlei landen wist juist de Nederlander de show te stelen.

Dat deed hij niet zonder voorbereiding. Waar anderen zich halsoverkop naar beneden storten, koos Wennemars voor controle. "Ik heb van tevoren goed nagedacht hoe ik het zou doen. Iedereen start hard, maar dan kunnen ze hun bovenlichaam halverwege de heuvel niet meer bijhouden met hun benen."

Volgens hem draait het om ritme houden en zo lang mogelijk overeind blijven. Dat lukte wonderwel: met een spectaculaire koprol kwam hij als eerste over de finish.

'Ik ben hier een god!'

De overwinning maakte hem op slag beroemd in het dorp. "Ik ben hier een god!", roept hij lachend. "Ik ben zonder te overdrijven al 200 keer met mensen op de foto geweest. En als ik hier met deze kaas rondloop, krijg ik overal gratis te drinken."

De buit? Een flinke Double Gloucester-kaas. Die gaat gewoon mee terug naar Nederland. "Hij is perfect, precies zoals ik het lekker vind."