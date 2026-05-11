AEX-index begint handelsweek met klein verlies

AMSTERDAM (ANP) - De AEX, de belangrijkste beursindex in Amsterdam, is met klein verlies aan de handelsweek begonnen. Beleggers stelden zich terughoudend op nadat de Amerikaanse president Donald Trump het Iraanse vredesvoorstel had afgewezen. Trump noemde het voorstel van Iran "volkomen onacceptabel". De olieprijzen gingen verder omhoog door de aanhoudende patstelling in het conflict. Toch zakten defensieaandelen door speculatie dat het bestand tussen Oekraïne en Rusland zou wijzen dat die oorlog zijn einde nadert.

Het Tsjechische defensiebedrijf CSG zakte bijna 1 procent in Amsterdam. Fabrikant van nachtkijkers en warmtebeeldsystemen Theon verloor ruim 1 procent in de MidKap. Ook op de Europese beurzen verloren defensiebedrijven. Het Duitse Rheinmetall noteerde 2,7 procent lager en de bouwer van tankonderdelen Renk verloor bijna 4 procent in Frankfurt. In Milaan daalde het Italiaanse defensieconcern Leonardo ruim 3 procent.

De AEX-index verloor 0,2 procent tot 1015,13 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 1051,72 punten.