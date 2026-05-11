Trump wil accijns benzine tijdelijk schrappen door dure brandstof

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump wil de accijns op autobrandstoffen "voor een bepaalde periode" schrappen om burgers en bedrijven te ondersteunen. Dat heeft hij gezegd in een interview met de Amerikaanse nieuwszender CBS News.

"Ik denk dat het een geweldig idee is. Ja, we gaan de benzinebelasting voor een periode schrappen en die geleidelijk weer terugbrengen zodra de benzineprijs daalt", zei de president.

De benzineprijzen in de Verenigde Staten zijn sinds het begin van de oorlog met Iran op 28 februari met meer dan 50 procent gestegen en bereikten zondag een piek van boven de 4,52 dollar per gallon. Dat is omgerekend ongeveer 1,09 euro per liter, minder dan de helft van wat automobilisten in Nederland kwijt zijn aan de pomp. Verschillende Europese landen hebben tijdelijk de belastingen op autobrandstoffen verlaagd om consumenten te ondersteunen.