Indiase premier Modi komt deze week naar Nederland

DEN HAAG (ANP) - De Indiase premier Narendra Modi komt deze week naar Nederland. Gesprekken zullen onder meer gaan over de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne en over technologie, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Zaterdag ontvangt het koninklijk echtpaar Modi op Paleis Huis ten Bosch. Daar lunchen ze met minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen (CDA), topmensen van bedrijven en vertegenwoordigers uit de cultuursector en wetenschap.

Later op de dag ontmoet Modi Jetten elders in Den Haag voor een gesprek over economische samenwerking. Daar is minister Sjoerd Sjoerdsma (Buitenlandse Handel, D66) ook bij, net als Nederlandse bedrijfsbazen. Twee niet nader genoemde bedrijven ondertekenen een samenwerkingsovereenkomst.

Jetten ontvangt Modi aan het begin van de avond in het Catshuis voor een diner en nog een overleg. Zondag is er tot slot een werkbezoek rondom watermanagement. Het is de eerste keer dat Jetten en Modi elkaar in het echt ontmoeten.