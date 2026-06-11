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AEX-index begint hoger onder aanvoering van chipbedrijven

Economie
door anp
donderdag, 11 juni 2026 om 9:22
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AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is donderdag met winst begonnen, onder aanvoering van de chipbedrijven. ASMI, Besi en ASML wonnen tot ruim 3 procent, na een flinke verhoging van de koersdoelen van de Nederlandse chipbedrijven door de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs.
Beleggers reageerden verder gelaten op de nieuwe aanvallen van de Verenigde Staten op Iran. De Amerikaanse president Donald Trump gaf opdracht tot de aanvallen om Iran te dwingen een akkoord met de VS te sluiten. Volgens het Amerikaanse leger zijn de "zelfverdedigingsaanvallen" inmiddels afgerond.
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent hoger op 1056,09 punten. De AEX sloot woensdag al een half procent hoger en eindigde net onder het slotrecord van 1053,27 punten van 25 mei. Op dinsdag tikte de index op 1062,40 punten al de hoogste tussentijdse stand ooit aan.
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