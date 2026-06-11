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EU eens over strengere maatregelen nieuw emissiehandelssysteem

Economie
door anp
donderdag, 11 juni 2026 om 9:26
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BRUSSEL (ANP/RTR) - De Europese Unie heeft overeenstemming bereikt over strengere maatregelen om de prijzen in haar nieuwe koolstofmarkt te beheersen. Dat meldt het Europees Parlement donderdag. De aanpassingen volgen op zorgen van onder meer Frankrijk dat het nieuwe emissiehandelssysteem zou kunnen leiden tot hogere brandstofkosten.
De maatregelen gaan over het emissiehandelssysteem ETS2, dat vanaf 2028 moet gelden. Dat houdt in dat brandstofleveranciers en -distributeurs CO2-emissierechten moeten kopen om het broeikasgas uit te mogen stoten. Het systeem moet de overstap naar elektrisch rijden en schonere verwarmingssystemen voor woningen stimuleren.
Onderhandelaars van EU-landen en het Europees Parlement zijn nu een maatregel overeengekomen voor het geval de prijs van emissierechten uitkomt op meer dan 45 euro per ton CO2. Dan worden 40 miljoen emissierechten uit de stabiliteitsreserve op de markt gebracht om het aanbod te reguleren. Eerder waren dat er nog 20 miljoen.
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