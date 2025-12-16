ECONOMIE
AEX-index begint lager in afwachting banencijfers VS

Economie
door anp
dinsdag, 16 december 2025 om 9:20
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is dinsdag met verlies begonnen. Beleggers namen geen risico voorafgaand aan de Amerikaanse banencijfers over november en oktober. De publicatie van het banenrapport over oktober was uitgesteld door de shutdown van de Amerikaanse overheid. De werkgelegenheid in de grootste economie ter wereld speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve.
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent lager op 942,01 punten. Maandag won de AEX nog 0,6 procent door een stevige koerswinst van nieuwkomer The Magnum Ice Cream Company. De MidKap verloor 0,2 procent tot 904,14 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs zakten tot 0,5 procent. Londen daalde een fractie.
