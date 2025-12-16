Busbedrijf Ebusco waarschuwt: financiën nog altijd krap

DEURNE (ANP) - De financiën van de Brabantse fabrikant van elektrische bussen Ebusco zijn nog altijd krap. Met die waarschuwing komt het bedrijf voorafgaand aan de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders. Ebusco kampt al een tijd met financiële problemen en kreeg eerder deze maand 5,1 miljoen euro aan overbruggingskrediet van aandeelhouders.

Ebusco had eind september nog 1,1 miljoen euro aan betaalmiddelen op de balans, terwijl alleen de kosten voor materialen in de eerste negen maanden van het jaar al 59 miljoen euro bedroegen. Een probleem ligt bij de overgang naar een bedrijfsmodel waarbij het Deurnese bedrijf zijn bussen door een fabrikant in China laat maken. Die samenwerkingspartner heeft zijn financiering voor de inkoop van materialen nog niet op orde, waardoor Ebusco aanbetalingen daar uit eigen kas financiert.

Ebusco kwam eerder door vertraagde leveringen van bussen in de problemen. Nu meldt het bedrijf een "stabiel tempo" van 47 afgeleverde bussen in de eerste jaarhelft en 39 in het derde kwartaal.