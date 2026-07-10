Kranten: België wil vanaf mei 2027 tolvignet voor wegen

BRUSSEL (ANP) - Een tolvignet voor wie op de Belgische wegen wil rijden moet vanaf mei 2027 gelden, schrijven Belgische kranten De Morgen en De Tijd op basis van een ingezien voorstel. Het land komt met een vignet voor een dag, een maand, twee maanden en een jaar, met verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's.

Voor auto's die veel CO2 uitstoten geldt een tarief van 11,25 euro per dag, 15 euro voor tien dagen, 23,75 euro voor een maand, 37,50 euro voor twee maanden en 125 euro voor een jaar.

Voor schonere auto's is dat tarief 9 euro (een dag), 12 euro (tien dagen), 19 euro (een maand), 30 euro (twee maanden) en 100 euro (een jaar). Voor wie elektrisch rijdt, variëren de prijzen van 8,10 euro per dag tot 90 euro per jaar.

Overtreders betalen bij de eerste keer een boete van 70 euro, bij de tweede keer 140 euro en bij de derde keer 210 euro, aldus de kranten. De maatregel moet de Belgische staatskas 200 miljoen euro per jaar opleveren.