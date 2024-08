AEX-index begint licht lager na sterke herstelweek

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is maandag licht lager begonnen aan de nieuwe week. Beleggers deden het rustig aan na het sterke koersherstel van afgelopen week, dat volgde op de forse koersdalingen aan het begin van de maand. Op de beursvloeren wordt vooral uitgekeken naar de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole, waar de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell vrijdag een toespraak houdt. Beleggers hopen dat Powell zal aangeven dat de Federal Reserve volgende maand begint met het verlagen van de rente.

In de eerste week van augustus laaide de angst voor een recessie in de VS nog op door een tegenvallend Amerikaans banenrapport en doken de aandelenkoersen wereldwijd omlaag. Afgelopen week kwamen de beurzen echter weer in rustiger vaarwater na meevallende cijfers uit de VS over de inflatie, de arbeidsmarkt en de winkelverkopen. Die hebben de verwachting versterkt dat de Fed in september begint met het verlagen van de leenkosten in de grootste economie ter wereld.