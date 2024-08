Onlinesupermarkt Picnic opnieuw flink gegroeid, ook in buitenland

AMSTERDAM (ANP) - Onlinesupermarkt Picnic is vorig jaar opnieuw flink gegroeid, zowel in het binnen- als buitenland. Dat staat in het maandag gepubliceerde jaarverslag. In Nederland ging aan het einde van het jaar voor het eerst een winst in de boeken; op groepsniveau bleef onder de streep nog een verlies over.

Hoeveel de winst in Nederland bedraagt, waarbij het gaat om het resultaat voor aftrek van onder meer rente en belastingen, heeft Picnic niet bekendgemaakt. Medeoprichter en directeur Michiel Muller zegt tegen Het Financieele Dagblad dat de winst vooral te danken is aan het gerobotiseerde distributiecentrum in Utrecht. Daardoor kan Picnic volgens hem efficiënter werken.

De totale omzet steeg vorig jaar met ruim een derde tot meer dan 1,2 miljard euro. De meeste opbrengsten kwamen uit Nederland, bijna 800 miljoen euro. Dat was 28 procent meer dan in 2022. Ook in Duitsland en Frankrijk groeide Picnic, met respectievelijk 41 procent en 147 procent. Het nettoverlies kwam uit op ruim 220 miljoen euro, tegen bijna 209 miljoen euro een jaar eerder.

Picnic bediende in 2023 zo'n 2,3 miljoen klanten, 30 procent meer dan in 2022. Zij konden kiezen uit meer dan 1600 producten, tegen 873 artikelen in het voorgaande jaar. Eind 2023 was Picnic actief in 450 steden.