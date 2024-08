Britse regering worstelt met volle gevangenissen na rellen

LONDEN (ANP) - De Britse regering heeft noodmaatregelen genomen om te voorkomen dat de overvolle gevangenissen te zwaar worden belast na de recente golf aan rellen. Verdachten moeten worden vastgehouden op politiebureaus tot gevangeniscellen beschikbaar zijn.

Het Britse gevangeniswezen staat onder grote druk door het hoge aantal arrestaties na de ongeregeldheden. Die volgden op de dood van drie kinderen bij een steekpartij. De politie heeft melding gemaakt van meer dan duizend aanhoudingen. De regering erkent maandag in een verklaring dat het "daadkrachtige optreden" tegen gewelddadige criminaliteit de capaciteitsproblemen in gevangenissen heeft verergerd.

De vorige maand aangetreden Labourregering gebruikt daarom noodgedwongen een bestaand programma dat Operation Early Dawn (Operatie Vroege Dageraad) heet. "We hebben een gerechtssysteem geërfd dat in crisis verkeert", zegt de onderminister die gaat over gevangenissen, James Timpson. "Daarom zijn we gedwongen om moeilijke, maar noodzakelijke besluiten te nemen om het systeem draaiende te houden."