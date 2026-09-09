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AEX-index begint licht lager, olieprijs richting 100 dollar

Economie
door anp
woensdag, 09 september 2026 om 9:18
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AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is woensdag met een klein verlies begonnen. Beleggers verwerkten de lagere slotstanden op Wall Street, waar de stemming werd gedrukt vanwege de stijgende olieprijzen door het opgelaaide geweld in het Midden-Oosten. De prijs van een vat Brentolie, oftewel olie uit het Midden-Oosten en Europa, nadert de 100 dollar per vat. Ook gas werd opnieuw duurder. De hogere energieprijzen dreigen de inflatie verder aan te jagen en vergroten de kans op renteverhogingen door de centrale banken.
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent lager op 1113,44 punten. De AEX sloot dinsdag een fractie hoger, dankzij koerswinsten van Shell en ASML. De MidKap zakte woensdagochtend 0,2 procent tot 1105,50 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,6 procent.
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