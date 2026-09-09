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Moederbedrijf kledingketen Zara verkoopt meer in eerste jaarhelft

Economie
door anp
woensdag, 09 september 2026 om 9:17
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ARTEIXO (ANP) - Het Spaanse Inditex, moederbedrijf van kledingwinkelketens als Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius en Massimo Dutti, heeft in zijn eerste jaarhelft meer omzet geboekt door goede verkopen van de lente- en zomercollecties en stelt ook dat zijn collecties voor de herfst en winter goed worden ontvangen door klanten.
De omzet van 's werelds grootste kledingverkoper steeg in de periode van 1 februari tot en met eind juli met 7,6 procent tot 19,8 miljard euro in vergelijking met een jaar eerder. Inditex boekte een nettowinst van 3 miljard euro, een stijging van bijna 7 procent.
Volgens het bedrijf was in de periode van 1 augustus tot 7 september een omzetgroei van 9 procent te zien.
Topman Óscar García Maceiras spreekt van uitstekende resultaten in een "zeer complex wereldwijd klimaat". Door de oorlog in het Midden-Oosten is de inflatie gestegen wat consumenten terughoudender kan maken met uitgaven aan kleding. Maar daar lijkt Inditex dus geen last van te hebben.
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