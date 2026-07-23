AEX-index begint met verlies, chipbedrijf Besi zakt na resultaten

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is donderdag licht lager begonnen. Beleggers namen geen risico voorafgaand aan het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB zal de rente in het eurogebied naar verwachting onveranderd laten, na de verhoging in juni. De pauze geeft de centrale bankiers meer tijd om de impact van de hogere energieprijzen door de Iranoorlog op de inflatie te beoordelen. Volgens economen houdt de ECB de deur wel open voor een renteverhoging later dit jaar.

Besi was de grootste daler in de AEX, met een verlies van 4 procent. De chiptoeleverancier zag de verkopen en orders flink toenemen in het afgelopen kwartaal, dankzij de aanhoudende grote vraag naar geavanceerde chips voor toepassingen rond kunstmatige intelligentie (AI). Het aandeel steeg in de afgelopen twee dagen met ruim 10 procent en beleggers lijken de resultaten aan te grijpen om winst te nemen.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent lager op 1096,19 punten.