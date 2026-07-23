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Vakbonden bereiken alsnog cao-akkoord met Philip Morris

Economie
door anp
donderdag, 23 juli 2026 om 9:29
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BERGEN OP ZOOM (ANP) - De vakbonden hebben woensdagavond alsnog een akkoord over een nieuwe cao bereikt met Philip Morris in Bergen op Zoom, maakte CNV bekend. Eerder dreigden de bonden met acties bij de fabriek, als de tabaksfabrikant niet tegemoet zou komen aan de eisen voor onder meer hogere lonen.
"Het is gelukt om nog voor het einde van ons ultimatum het eindbod van de werkgever flink om te buigen naar een resultaat. Dat is altijd beter dan actievoeren", aldus CNV. Afgesproken is dat de lonen in een eenjarige cao met 3,6 procent omhoog gaan. De werkgever had 3 procent voorgesteld in zijn eindbod. Eerder eiste CNV een loonsverhoging van 5 procent. De vakbondsleden moeten nog stemmen over het resultaat.
Bij de Brabantse vestiging van Philip Morris werken ongeveer 250 werknemers die onder de cao vallen.
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