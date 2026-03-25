AEX-index begint met winst door hoop op einde oorlog

Economie
door anp
woensdag, 25 maart 2026 om 9:16
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak ging woensdag verder omhoog. De stemming werd gesteund door hernieuwde hoop op vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump voeren de VS en Iran onderhandelingen en wil Teheran graag een vredesakkoord sluiten. Trump herhaalde ook zijn bewering dat de VS de oorlog in Iran al gewonnen hebben. Iran ontkent de gesprekken en volgens Iraanse staatsmedia onderhandelen de Amerikanen "met zichzelf".
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,7 procent hoger op 981,15 punten. De AEX sloot dinsdag al 0,8 procent hoger.
