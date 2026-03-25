Verstappen kijkt na moeizame start uit naar geliefde GP van Japan

SUZUKA (ANP) - Max Verstappen kijkt ondanks zijn moeizame start aan het Formule 1-seizoen uit naar de Grote Prijs van Japan komend weekend, die hij vanwege de snelle bochten "een van zijn favorieten" noemt. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull begon het seizoen deze week in Australië met een zesde plek en viel een kleine twee weken geleden uit in China.

"In de eerste twee races hadden we meer problemen dan we hadden gehoopt, in China hadden we pech met de uitvalbeurt. Er is nog veel werk te doen, maar ik heb veel vertrouwen in het team. Ze hebben de problemen onderzocht en hard gewerkt om de prestaties van de auto te optimaliseren", liet Verstappen (28) weten via Red Bull.

Zijn teamgenoot Isack Hadjar staat erbij stil dat er na de race in Japan een pauze volgt tot mei door het schrappen van de races in Bahrein en Saudi-Arabië. "We willen de auto weer beter leren kennen en nog een slag slaan voor de pauze."