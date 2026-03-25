VS hebben vijftienpuntenplan voorgelegd aan Iran

WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Verenigde Staten hebben Iran een vijftienpuntenplan voor een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten voorgelegd. Dat meldt The New York Times op basis van ingewijden. Het plan zou zijn overhandigd door Pakistan, dat dinsdag al aankondigde "klaar te zijn" de rol van gastland op zich te nemen voor mogelijke vredesgesprekken.

Het plan, dat volgens The Guardian al in enige vorm de basis vormde voor de onderhandelingen tussen de landen in mei vorig jaar, dicteert onder meer dat Iran zijn raket- en kernprogramma moet beperken. Ook zou het punten bevatten over belangrijke scheepvaart- en vaarroutes, zoals de heropening van de voor het olietransport belangrijke Straat van Hormuz.

Het Israëlische Channel 12 meldde dat de VS voorsorteren op een bestand van een maand, om het plan te bespreken. Datzelfde medium noemde ook dat de VS van Iran verlangen dat het stopt met het financieren van gewapende groeperingen in de regio.

Iran ontkent dat er gesprekken zijn met de VS.