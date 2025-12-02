AEX-index begint terughoudend na lagere slotkoersen Wall Street

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak liet dinsdag weinig beweging zien na de kleine winstbeurt een dag eerder. Beleggers verwerkten de lagere slotstanden op Wall Street, waar de stemming onder meer werd gedrukt door flinke koersdalingen van de cryptomunten en cryptobedrijven. Het vooruitzicht dat de Bank of Japan de rente mogelijk later deze maand gaat verhogen, zorgde ook voor terughoudendheid.

De beurshandel staat in de laatste weken van het jaar vooral in het teken van de rentevergaderingen van de grote centrale banken, die later deze maand worden gehouden. De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 946,77 punten. Maandag sloot de AEX 0,5 procent hoger. De MidKap verloor 0,3 procent tot 905,80 punten. De beurs in Frankfurt klom 0,1 procent. Londen bleef onveranderd en Parijs daalde 0,2 procent.