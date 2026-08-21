AEX-index begint voorzichtig door onrust op obligatiemarkt

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is vrijdag met een kleine winst begonnen. Beleggers bleven voorzichtig door aanhoudende onrust op de obligatiemarkten. De Amerikaanse beurzen sloten donderdag flink lager doordat de rentes op staatsobligaties weer opliepen. Eerder deze week stegen de rentes op langlopende Amerikaanse staatsleningen al tot het hoogste niveau in bijna twintig jaar, mede door zorgen over de enorme staatsschuld van de VS.

Om de marktrente te drukken, kondigde de Amerikaanse overheid woensdag al aan meer staatsleningen terug te kopen. Ook benadrukte de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent donderdag dat het terugkoopprogramma van staatsleningen verder kan worden uitgebreid. Beleggers waren echter niet onder de indruk van de plannen, die de enorme staatsschuld niet zullen terugdringen.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 1105,10 punten.