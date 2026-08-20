Pas op voor Wero-oplichting: de slimste ING-nepmail van dit moment ontmaskerd

Oplichting via de mail wordt steeds slimmer, maar één variant spant nu de kroon. De boodschap: je ING-scanner is vanaf 19 augustus waardeloos, tenzij je nú je account verifieert. Wat deze mail gevaarlijk maakt, is geen spelfout of raar afzenderadres. Het is het feit dat er iets waar in zit.

De truc: meeliften op de Wero-transitie

De overgang van iDEAL naar het Europese betaalsysteem Wero is echt en loopt gefaseerd door tot eind 2027. Digitale oplichters hangen daar hun eigen deadline aan op. In deze mail heet het dat je vanaf 19 augustus niet meer met de ING-scanner kunt betalen als je je gegevens niet op tijd via een link bevestigt.

De toon is opvallend vriendelijk: “Om je ING-account klaar te maken voor de toekomst en al je gegevens correct te houden, vragen wij je vriendelijk om een eenmalige verificatie.” Daarna volgt de knijp. De verificatie zou slechts enkele minuten duren, maar wie niet meewerkt, krijgt volgens de mail een tijdelijk geblokkeerde rekening.

“Je account wordt pas weer geopend nadat je de verificatie alsnog hebt voltooid”

Waarom deze mail zo geloofwaardig oogt

Hier wordt het ongemakkelijk, want de kern van de bewering leunt op een echte verandering. Een Wero-betaling werkt bij ING anders dan een iDEAL-betaling en kan daarom niet met de scanner worden goedgekeurd. Dat gaat alleen via de ING-app.

Maar dat betekent niet dat de scanner van de ene op de andere dag onbruikbaar wordt: voor andere bankzaken blijft het apparaatje werken zolang het actief is. Stap je zelf over op de app, dan vervalt de scanner, omdat er maar één authenticatiemiddel tegelijk actief kan zijn. Wat je in geen enkel scenario hoeft te doen, is je account verifiêren via een link in een mail. De overgang gaat automatisch.

“De overstap naar Wero is echt. De verificatiemail is verzonnen.”

In het kort

De overstap van iDEAL naar Wero loopt gefaseerd tot eind 2027.

Consumenten hoeven niets te activeren, bevestigen of verifiêren.

Wero-betalingen bij ING worden goedgekeurd in de app, niet met de scanner.

Elke mail met deadline, dreiging en link is phishing.

Een oude tactiek in een nieuw jasje

Het doel is klassiek: inlog- en bankgegevens buitmaken via een overtuigend nagemaakte website. Nieuw is het niet. Eerder doken al varianten op met verzonnen deadlines rond 31 januari, 31 maart, 10 april en 15 april. De smoes wisselt mee: soms de Europese betaalrichtlijn PSD2, soms een nieuwe privacywet die per 20 april 2026 zou ingaan. De datum schuift simpelweg op, zodat de mail actueel blijft.

Niet alleen ING-klanten zijn het doelwit

Het blijft ook niet beperkt tot bankmails. Er gingen eerder nepmails rond uit naam van telecomprovider KPN, waarin klanten hun incassorekening opnieuw moesten bevestigen vanwege Wero. Achter de knop zat een nagemaakte site die vroeg om naam, bank en een proefbetaling van één cent.

Zo prik je er in één beweging door

Geen bank en geen provider vraagt per mail om verificatie voor Wero.

Controleer twijfelgevallen altijd zelf via de officiële app of website, nooit via de link.

Een link die “alleen op een mobiel apparaat werkt” is een rode vlag.

Stuur verdachte mails door naar [email protected] en verwijder ze daarna.

Toch geklikt en gegevens ingevuld? Bel de ING Alarmlijn via 020 22 888 00, wijzig je wachtwoorden en voer een virusscan uit.

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