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Oekraïne: Russische drones raken grensovergang met Moldavië

Samenleving
door anp
vrijdag, 21 augustus 2026 om 9:25
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TABAKY (ANP/RTR) - Een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië is in de nacht van donderdag op vrijdag geraakt door Russische drones, zeggen de Oekraïense grensautoriteiten. Of er schade is of gewonden vielen, is niet duidelijk.
Het verkeer is stilgelegd bij de grensovergang bij Tabaky en wordt omgeleid naar andere grensovergangen, melden de Oekraïense autoriteiten. Die zeggen ook het Moldavische gezag op de hoogte te hebben gebracht.
In de afgelopen weken stortten al meerdere drones neer in Moldavië en buurland Roemenië. De EU heeft die incidenten veroordeeld.
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