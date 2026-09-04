AEX-index begint voorzichtig in afwachting banenrapport VS

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is vrijdag vrijwel vlak begonnen. Beleggers wachten vooral op het banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag verschijnt. Dat rapport speelt naast de inflatie een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank. Een sterke arbeidsmarkt geeft de centrale bank meer ruimte om de inflatie te bestrijden door de leenkosten te verhogen, terwijl een zwakke banengroei een reden kan zijn om de rente onveranderd te laten.

Donderdag nam de rentevrees op Wall Street al af, nadat gouverneur Christopher Waller van de Federal Reserve verklaarde een handhaving van de rente te steunen als de inflatie afzwakt. Bij beleggers was de verwachting voor een renteverhoging door de Fed eerder deze week juist sterker geworden door de vrees dat de stijgende olieprijzen de inflatie verder zouden aanwakkeren.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt een fractie hoger op 1105,02 punten.