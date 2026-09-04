Frankrijk registreert oversterfte van 7000 tijdens hittegolven

PARIJS (ANP/RTR) - Frankrijk heeft deze zomer tijdens de hittegolven een oversterfte van circa 7000 geregistreerd. Eerder werd bekend dat het land zijn heetste zomer beleefde sinds het begin van de metingen in 1900, met een gemiddelde temperatuur van 24 graden.

Minister van Gezondheid Stéphanie Rist maakte het nieuwe cijfer vrijdag bekend en voegde eraan toe dat de definitieve data in de komende weken worden verwacht. De Franse gezondheidsdienst schatte eerder de oversterfte tijdens de hittegolf van 3 juni tot en met 22 juli, op minstens 5764.

De zomer in Frankrijk werd dit jaar gekenmerkt met hitte, droogte en natuurbranden. Het land kreeg volgens de nationale weerdienst te maken met in totaal 53 dagen aan hittegolven, een "compleet ongekend aantal". Minister van Ecologische Transitie Monique Barbut verklaarde dat "de zomer van 2026 de geschiedenis in zal gaan".