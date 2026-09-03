Nog heel even doorzetten: de zomer komt terug

Wie de zomerjas al heeft ingeruild voor iets dat wel waterdicht is, heeft voorlopig geen slechte beslissing genomen. Nederland krijgt eerst nog een portie wind en regen over zich heen. Maar houd de zonnebril vooral binnen handbereik: vanaf het weekend slaat het weer behoorlijk om.

Deze donderdag begint zoals zoveel Nederlandse dagen: grijs, hier en daar nat en niet bepaald uitnodigend. Verspreid vallen buien, al wordt het later op de dag op steeds meer plekken droog. Vooral in het westen maakt de zon kans om zich tussen de wolken door te wurmen. Elders blijft het wolkendek hardnekkiger. Koud is het overigens niet, met maxima tussen ongeveer 20 en 23 graden.

Vrijdag wordt de dag waarop je beter niet te veel aandacht aan je kapsel kunt besteden. Er trekt flink wat regen over Nederland en bovendien neemt de wind toe. Vooral langs de kust kunnen forse windstoten voorkomen. Voor de ochtend is code geel van kracht.

Opvallend zijn de temperatuurverschillen. Terwijl het noorden genoegen moet nemen met een graad of 17, kan het kwik in Limburg nog richting de 24 graden gaan. Nederland lijkt vrijdag kortom meerdere seizoenen tegelijk af te werken.

Weekend maakt veel goed

Daarna wordt het snel beter. Zaterdag is op de meeste plaatsen een prima dag om naar buiten te gaan. Alleen in het noorden kan nog een bescheiden buitje langskomen. Verder wisselen stapelwolken en zon elkaar af en blijft het grotendeels droog. Met zo'n 20 tot 22 graden is het aangenaam zonder dat je je meteen aan een parasol hoeft vast te klampen.

Zondag gaat er nog een schep bovenop. De wind draait naar het zuiden en voert warmere lucht onze kant op. Regen speelt nauwelijks een rol, de zon krijgt volop ruimte en de thermometer kan regionaal 26 graden aantikken. Daarmee keert op sommige plekken zowaar het zomerse gevoel terug.

En wie maandag vrij heeft, treft het helemaal. Vanuit Zuid-Europa stroomt nog warmere lucht binnen. In het noorden wordt het ongeveer 22 graden, terwijl in het zuiden lokaal 27 graden mogelijk is. Daarbij blijft het droog en zonnig.

Heel lang duurt het nazomerse cadeautje waarschijnlijk niet. Later in de week neemt de wisselvalligheid opnieuw toe en gaan de temperaturen omlaag.