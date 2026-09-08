AEX-index begint voorzichtig met verliezen in chipsector

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is dinsdag voorzichtig begonnen. De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML gingen omlaag na de stevige koerswinsten een dag eerder. Ook de olieprijzen liepen verder op door het opgelaaide geweld in het Midden-Oosten. Ook kijken beleggers uit naar de heropening op Wall Street na het lange weekend in de Verenigde Staten, en het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) later deze week.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent hoger op 1116,94 punten. De AEX sloot maandag 0,2 procent hoger, dankzij koerswinsten in de chipsector. De MidKap zakte dinsdagochtend 0,2 procent tot 1107,25 punten. De beurzen in Londen en Parijs daalden tot 0,2 procent. Frankfurt verloor 0,2 procent, na een onverwachte daling van de Duitse export in juli.