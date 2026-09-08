ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

AEX-index begint voorzichtig met verliezen in chipsector

Economie
door anp
dinsdag, 08 september 2026 om 9:26
anp080926059 1
Volg ons op Google Nieuws
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is dinsdag voorzichtig begonnen. De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML gingen omlaag na de stevige koerswinsten een dag eerder. Ook de olieprijzen liepen verder op door het opgelaaide geweld in het Midden-Oosten. Ook kijken beleggers uit naar de heropening op Wall Street na het lange weekend in de Verenigde Staten, en het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) later deze week.
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent hoger op 1116,94 punten. De AEX sloot maandag 0,2 procent hoger, dankzij koerswinsten in de chipsector. De MidKap zakte dinsdagochtend 0,2 procent tot 1107,25 punten. De beurzen in Londen en Parijs daalden tot 0,2 procent. Frankfurt verloor 0,2 procent, na een onverwachte daling van de Duitse export in juli.
loading

POPULAIR NIEUWS

142730692_m

Een waarschuwing voor een hartaanval is op je gezicht te zien

223490110_m

Je douchekop is stiekem een van de smerigste plekken in huis (en zo maak je hem het best schoon)

europese gasprijs veert op in aanloop naar koudegolf1704279630

Dit betaal je voor een kuub gas in Europa: Nederland is bijna het duurste

hypotheekshop geldverstrekkers verlagen massaal hypotheekrentes1703255312

De hypotheekrente stijgt weer, en het einde is niet in zicht: drie dingen die je nu kunt doen

136950246_m

De effectiefste flirttactiek volgens psychologen

generated-image (2)

Een kleiner huis kopen na je 60ste: wanneer levert het echt geld op — en wanneer ben je juist duurder uit?

Loading