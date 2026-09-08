Gezinnen met een inkomen boven de €60.000 ontvangen vanaf 2027 gemiddeld €670 per jaar minder aan kindgebonden budget, blijkt uit de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel. Naar verwachting verliezen circa 114.000 huishoudens hun recht op de toeslag volledig. Het wetsvoorstel ligt bij de Tweede Kamer en is aangemeld voor plenaire behandeling.

Wat er verandert boven €60.000

Het kindgebonden budget is een toeslag die ouders tegemoetkomt in de kosten van kinderen. Hoeveel je ontvangt, hangt af van je inkomen, je vermogen en het aantal kinderen. Boven een drempelinkomen wordt het bedrag afgebouwd: hoe hoger het inkomen, hoe lager de toeslag.

Tot nu toe gold voor iedereen hetzelfde afbouwpercentage. Vanaf 2027 introduceert het kabinet een tweede knikpunt: boven een toetsingsinkomen van €60.000 (prijspeil 2024) wordt het afbouwpercentage met 4,3 procentpunt extra verhoogd naar 12,35%. In 2028 gaat het verder omhoog naar 12,80%. De maatregel geldt voor paren én alleenstaande ouders.

114.000 gezinnen verliezen alles

Volgens de memorie van toelichting ontvangen getroffen gezinnen gemiddeld circa €670 per jaar minder aan kindgebonden budget. Structureel verliezen naar verwachting circa 114.000 ouders hun recht op de toeslag volledig. Die groep raakt gemiddeld €675 per jaar kwijt.

Voor 114.000 gezinnen wordt de toeslag niet verlaagd. Hij verdwijnt.

De vermogensgrens daalt mee

Naast de snellere inkomensafbouw verlaagt het kabinet per 1 januari 2027 ook de vermogensgrens voor het kindgebonden budget. Volgens de Voorjaarsnota dalen de grenzen naar €113.000 voor alleenstaanden en €150.000 voor paren. Ter vergelijking: in 2026 liggen die grenzen op €146.011 en €184.633 volgens de Dienst Toeslagen. Wie op 1 januari 2027 meer vermogen heeft dan de nieuwe grens, verliest het recht op de toeslag voor het hele jaar.

Het kindgebonden budget staat niet op zichzelf

De afbouw staat niet op zichzelf. Zoals we eerder beschreven , worden tweeverdieners met kinderen in 2027 vanuit drie kanten tegelijk geraakt: naast het kindgebonden budget verdwijnt de IACK stapsgewijs en stijgt de kinderopvangtoeslag minder dan beloofd. Tel daar de stijgende zorgpremie bij op, en het totaal kan voor werkende gezinnen boven de €60.000 oplopen tot honderden euro's per jaar.

Waarom het kabinet snijdt

De afgelopen jaren zijn de kindbedragen fors verhoogd, waardoor steeds meer gezinnen met een hoger inkomen recht kregen op de toeslag. Het kabinet noemt dat niet doelmatig en wil het budget weer concentreren bij lagere en middeninkomens, zo meldde ook de Rijksoverheid bij de start van de internetconsultatie in 2025. Het wetsvoorstel (Kamerstuk 36923) is op 1 april 2026 ingediend bij de Tweede Kamer.

De correctie klinkt als een technische aanpassing. Voor gezinnen net boven de €60.000 is het een concreet bedrag dat van de rekening verdwijnt.