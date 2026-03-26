AEX-index daalt door onzekerheid vredesbesprekingen met Iran

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is donderdag licht lager begonnen. Beleggers bleven voorzichtig door de tegenstrijdige berichten over de stand van de vredesbesprekingen in het Midden-Oosten. Volgens de Verenigde Staten vinden er gesprekken plaats over een voorgesteld vredesplan. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zei echter dat Iran niet van plan is om te onderhandelen met de VS en dat het land blijft doorvechten.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent lager op 978,24 punten. De AEX sloot woensdag nog 0,9 procent hoger door optimisme over een mogelijk einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. De MidKap daalde 0,9 procent tot 960,28 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 1 procent.