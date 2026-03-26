ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Winkelketen Action kondigt stap naar de Verenigde Staten aan

door anp
donderdag, 26 maart 2026 om 9:14
ZWAAGDIJK (ANP) - De Nederlandse budgetwinkelketen Action heeft plannen om eind volgend jaar of begin 2028 zijn eerste winkel in de Verenigde Staten te openen. "We gaan een eerste stap zetten naar Amerika", maakte topvrouw Hajir Hajji donderdag bekend tijdens een toelichting op de jaarresultaten.
Het is de bedoeling dat de eerste twintig winkels in het zuidoosten van de VS komen. "De doelstelling is om tegen het einde van 2030 honderd winkels in de Verenigde Staten te openen", zei Hajji. "Een aantal van onze collega's uit Europa is inmiddels met hun gezinnen daarnaartoe verhuisd. Daarnaast hebben we ook een aantal collega's uit de VS aangetrokken", vervolgde ze.
Action telt inmiddels 3300 winkels verspreid over vijftien Europese landen.
loading

POPULAIR NIEUWS

Loading