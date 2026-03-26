Ali B zwijgt bij aankomst bij hof op tweede dag van zedenzaak

AMSTERDAM (ANP) - Ali B is ook op de tweede dag van het hoger beroep aanwezig. De rapper, die terechtstaat voor twee aanrandingen en twee verkrachtingen, arriveerde rond 9.00 uur bij het gerechtshof in Amsterdam.

De chauffeur van de rapper reed tot aan de voordeur. Anders dan dinsdag stond Ali B de pers donderdag niet te woord.

Op de tweede zittingsdag in de zedenzaak van Ali B is het woord aan het Openbaar Ministerie. Aan het eind van het requisitoir krijgt hij de strafeis te horen. In 2024 eiste het OM drie jaar cel en legde de rechtbank twee jaar op.