AEX-index daalt door zorgen over Amerikaanse staatsschuld

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak ging donderdag omlaag na de zware koersverliezen op Wall Street. De zorgen over de grote staatsschuld en het begrotingstekort van de Amerikaanse overheid laaiden op na een teleurstellend verlopen veiling van nieuwe Amerikaanse staatsobligaties. De vraag van investeerders naar deze leningen lijkt te zijn afgenomen na de recente verlaging van de kredietwaardigheid van de Verenigde Staten door ratingbureau Moody's. Ook wil president Donald Trump forse belastingverlagingen door het Congres loodsen waardoor het begrotingstekort verder dreigt op te lopen.

De AEX noteerde kort na opening van de markt 0,6 procent lager op 927,50 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 868,38 punten. Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,5 procent. De Aziatische beurzen lieten ook verliezen zien. In New York eindigde de Dow-Jonesindex 1,9 procent lager. Door de zorgen over de overheidsfinanciën van de VS liepen de rentes op Amerikaanse staatsobligaties op.