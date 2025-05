Van Zweden heeft Pointeruitzending over wangedrag nog niet gezien

AMSTERDAM (ANP) - Dirigent Jaap van Zweden heeft een uitzending van Pointer over zijn vermeend grensoverschrijdend gedrag nog niet gezien. Dat laat zijn woordvoerder weten. Pointer meldde donderdagochtend op basis van eigen onderzoek dat de wereldberoemde chef-dirigent zich bij meerdere orkesten schuldig zou hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

"Jaap heeft tegen Pointer gezegd dat hij geschrokken is van alle aantijgingen", zegt zijn woordvoerder. "Maar we kunnen geen inhoudelijke reactie geven als we de uitzending nog niet gezien hebben." De chef-dirigent laat wel weten de afgelopen uren "overweldigende support" te hebben ontvangen "uit de hele wereld", naar aanleiding van het persbericht van Pointer.

Het KRO-NCRV-platform sprak met meer dan vijftig musici en andere ingewijden uit orkesten die Van Zweden de afgelopen 25 jaar dirigeerde. Volgens Pointer wordt een patroon geschetst van angst op plekken waar de Nederlander de leiding heeft gehad. Musici zouden ten overstaan van collega's zijn geschoffeerd en gekleineerd. De 64-jarige Van Zweden was in het verleden onder meer chef-dirigent van het Orkest van het Oosten, het Residentieorkest en de New York Philharmonic. Hij is op dit moment onder meer chef-dirigent van het Seoul Philharmonic Orchestra.