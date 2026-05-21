AEX-index daalt licht na bereiken nieuw recordniveau

Economie
door anp
donderdag, 21 mei 2026 om 9:13
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index is donderdag licht lager begonnen. Beleggers deden het rustig aan na de stevige winsten en het nieuwe slotrecord van de Amsterdamse hoofdindex op woensdag. De hoop op een spoedig einde aan de oorlog in het Midden-Oosten en nieuwe recordresultaten van het Amerikaanse Nvidia hielden de koersverliezen beperkt.
Volgens de Amerikaanse president Donald Trump zijn de Verenigde Staten in de "laatste fases" van de vredesgesprekken met Iran. De olieprijzen gingen daardoor woensdag flink omlaag, maar zijn daarna weer wat opgelopen. Nvidia, de belangrijkste ontwikkelaar van chips voor toepassingen rond kunstmatige intelligentie (AI), maakte woensdag na de slotbel op Wall Street bekend dat de kwartaalomzet met 85 procent is gestegen door de grote vraag naar zijn chips voor AI-datacenters.
De AEX noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent lager op 1030,37 punten. De index steeg een dag eerder 1,5 procent tot een slotrecord van 1033,73 punten. De MidKap won 0,5 procent tot 1052,28 punten. Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,5 procent.
