Polen ontbiedt Israëlische vertegenwoordiger om Gaza-flotilla

WARSCHAU (ANP/RTR) - De Poolse buitenlandminister Radoslaw Sikorski heeft de Israëlische vertegenwoordiger in zijn land ontboden na de arrestatie van Gaza-activisten in internationale wateren. Onder hen zijn ook Poolse burgers.

De minister laat via X weten het Israëlische optreden tegen de activisten "krachtig te veroordelen". Hij eist hun vrijlating en excuses van Israël.

De activisten probeerden over zee hulp te leveren aan Gaza. Organisator Global Sumud Flotilla zegt dat Israël vijftig schepen in internationale wateren heeft gestopt en de bijna 430 opvarenden, onder wie zes Nederlanders, heeft meegenomen naar Israël. Een Israëlische minister deelde woensdag een video waarin te zien was hoe opvarenden hardhandig werden aangepakt.

De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken José Manuel Albares heeft gezegd dat de 44 betrokken Spanjaarden donderdagmiddag worden uitgezet. Zij zouden met een vlucht via Turkije naar Spanje worden overgebracht.