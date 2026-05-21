Grootste ergernis in het verkeer aangepakt: politie deelt stevige boetes uit aan linkerbaanplakkers en middenbaanterroristen op de A1

Wie deze week hardnekkig op de linker- of middelste rijstrook bleef hangen op de A1, liep een flinke kans op een boete . De politie Oost-Nederland hield namelijk een gerichte controle op een van de grootste irritaties onder automobilisten: onnodig links rijden.

Boeteregen

Tussen knooppunt Azelo bij Borne-West en Beekbergen bij Apeldoorn-Zuid gingen agenten actief op zoek naar bestuurders die vergaten terug te keren naar rechts. Dat leverde een flinke oogst op. In totaal werden 69 bekeuringen uitgedeeld aan automobilisten die volgens de politie onnodig links reden of onvoldoende rechts hielden.

Niet alleen bestuurders op de meest linker rijstrook waren het haasje. Ook mensen die eindeloos op de middelste baan blijven hangen, konden rekenen op een bon.

Gevaarlijk

Volgens de politie is dat gedrag niet alleen irritant, maar ook gevaarlijk. Verkeer dat wil inhalen moet vaak meerdere rijstroken opschuiven om voorbij te komen. Dat zorgt voor extra risico’s en frustratie op de weg.

De boodschap van de politie is dan ook simpel: haal in en ga daarna weer naar rechts. Dat bevordert volgens agenten de doorstroming en de veiligheid op de snelweg.

280 euro

Wie zich daar niet aan houdt, betaalt stevig. De boete voor ‘niet rechts houden’ bedraagt momenteel 280 euro. Ook andere overtredingen bleven tijdens de controle niet onbestraft. Agenten schreven eveneens boetes uit voor te hard rijden, bellen achter het stuur en het niet dragen van een gordel.

Ook rechts inhalen staat al jaren hoog in de lijst van verkeersergernissen. Dat kost automobilisten zelfs nog meer geld: voor die overtreding staat een boete van 320 euro.