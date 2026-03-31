DNB: pensioenfondsen beleggen meer in Europa en minder in de VS

door Redactie
dinsdag, 31 maart 2026 om 9:40
bijgewerkt om dinsdag, 31 maart 2026 om 9:58
Pensioenfondsen hebben vorig jaar meer belegd in Europa en minder in de Verenigde Staten. Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB).
Pensioenfondsen verkochten per saldo 30 miljard euro aan Amerikaanse obligaties en aandelen. Dat waren meer staats- en bedrijfsobligaties (18 miljard) dan aandelen (12 miljard). Daartegenover werd er voor 27 miljard euro aan Europees schuldpapier aangekocht door de pensioenfondsen. Met name Europese staatsobligaties, goed voor 20 miljard euro, waren populair. Duitse en Spaanse staatsobligaties waren in trek, Franse staatsobligaties werden juist verkocht.
Europese aandelen werden vorig jaar meer verkocht. Dat past in een bredere trend, stelt de DNB. Pensioenfondsen willen een balans tussen de verhouding aandelen en obligaties in hun portefeuille. Die was uit verhouding geraakt door koersstijgingen van aandelen de afgelopen jaren. In totaal werd er voor 36 miljard euro aan aandelen verkocht, waarvan 5 miljard euro Europese aandelen.
