AEX-index hard omlaag, Adyen en Magnum kelderen na cijfers

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met een flink verlies gesloten, onder druk van stevige minnen voor betalingsverwerker Adyen en ijsbedrijf Magnum door slecht ontvangen cijfers. Ook onder meer levensmiddelenconcern Unilever en verzekeraar NN Group kwamen met resultaten.

Adyen kelderde bijna 22 procent. Het bedrijf dat betalingen verwerkt voor bijvoorbeeld HelloFresh en Spotify boekte fors meer omzet in de tweede helft van 2025. Voor dit jaar werd de omzetverwachting echter bijgesteld tot een groei van 20 tot 22 procent. Eerder rekende Adyen nog op een stijging van 20 tot 25 procent.

Magnum verloor 16 procent. Het bedrijf achter merken als Magnum, Cornetto en Ben & Jerry's zag de nettowinst vorig jaar flink dalen. Dat had onder meer te maken met kosten voor de afsplitsing van Unilever die in december met de beursgang van Magnum werd afgerond.

2,1 procent gedaald

De AEX daalde 2,1 procent tot 988,03 punten, waarmee de hoofdgraadmeter ruim onder de 1000 punten dook.

De MidKap voor middelgrote bedrijven op Beursplein 5 eindigde 1 procent lager op 996,68 punten. De beurs in Frankfurt was vlak en Parijs steeg 0,3 procent. De FTSE 100 in Londen zakte 0,8 procent.

Koersdaling

Ook dsm-firmenich had het lastig bij de hoofdfondsen op het Damrak met een koersdaling van 8,5 procent. Het gezondheids- en voedingsbedrijf zag de resultaten in het vierde kwartaal dalen.

Unilever steeg 0,3 procent. Het concern boekte in het eerste jaar onder topman Fernando Fernandez een hogere winst. Unilever waarschuwde wel dat de onderliggende omzetgroei dit jaar aan de onderkant van de verwachtingen zal uitkomen door moeilijke marktomstandigheden.

NN Group werd 2,3 procent meer waard. De operationele winst viel over 2025 hoger uit dan verwacht. Heineken was koploper in de AEX met een plus van 2,9 procent. Een dag eerder werd de bierbrouwer al 4,4 procent hoger gezet na cijfers en de aankondiging dat de komende twee jaar duizenden banen worden geschrapt om kosten te besparen.