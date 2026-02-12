Verstappen hekelt nieuwe reglementen voor Formule 1

SAKHIR (ANP) - Max Verstappen (28) heeft tegenover verschillende Nederlandse media de nieuwe reglementen "niet Formule 1-waardig" genoemd. De viervoudig wereldkampioen zei dat op de tweede testdag in Bahrein. Verstappen twijfelde zelfs aan zijn toekomst in de koningsklasse van de autosport. "Het is gewoon niet leuk om mee te rijden", zei Verstappen tegen onder andere het AD.

De Formule 1 is dit jaar overgestapt op een nieuwe motor die voor de helft elektrisch en voor de andere helft met een verbrandingsmotor wordt aangedreven. Ook de aerodynamica is veranderd; de auto's zijn lichter, smaller en wendbaarder. Dat heeft gevolgen voor de manier van rijden.

Verstappen kwam donderdag zelf niet in actie, maar stond wel de pers te woord. Hij legde woensdag 139 ronden af en werkt vrijdag weer een test af. "Als coureurs zijn wij nu alleen bezig met sparen en managen van de wagens. Het slaat nergens op. In bepaalde bochten moet je nu extreem langzaam gaan om energie terug te winnen", zei Verstappen in een persgesprek georganiseerd door Red Bull. "Dat hoort niet thuis in de Formule 1."