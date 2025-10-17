ECONOMIE
AEX-index hard omlaag door onrust bij regionale banken in VS

Economie
door anp
vrijdag, 17 oktober 2025 om 9:33
bijgewerkt om vrijdag, 17 oktober 2025 om 10:01
De AEX-index op het Damrak ging vrijdag hard omlaag. De stemming werd gedrukt door de koersverliezen op Wall Street, waar de kwartaalberichten van enkele regionale banken voor onrust zorgden. Zo waarschuwden Zion Bancorp en Western Alliance voor verliezen op grote leningen, waardoor beleggers twijfelen aan de stappen die deze banken zetten om risico's rond leningen te beperken.
De waarschuwing volgt op spraakmakende faillissementen van de kredietverstrekker voor auto's Tricolor en auto-onderdelenleverancier First Brands, die banken al honderden miljoenen euro's hebben gekost. Ook roept het herinneringen op aan 2023, toen enkele middelgrote banken in de Verenigde Staten omvielen door problemen bij Silicon Valley Bank.
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening 1,4 procent lager op 945,40 punten. Vooral de banken en verzekeraars lieten flinke verliezen zien.
