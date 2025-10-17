Boete telecombedrijf Odido om onvoldoende beveiligd aftapsysteem

DEN HAAG (ANP) - Telecombedrijf Odido heeft een boete van ruim 1,5 miljoen euro gekregen van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) omdat het aftapsysteem op meerdere punten niet aan de wettelijke beveiligingseisen voldeed. Inmiddels zijn de beveilingsrisico's weggenomen door Odido. Telecombedrijven zijn verplicht om aftappen door politie en veiligheidsdiensten mogelijk te maken.

Een aftapsysteem bevat informatie over personen of organisaties die afgetapt worden. Bij aftappen wordt communicatie van personen of organisaties onderschept. Het gaat bijvoorbeeld om meeluisteren met telefoongesprekken of het lezen van berichten die via sms, chat of e-mail worden verstuurd. Aftappen gebeurt alleen onder strikte voorwaarden en enkel op last van de officier van justitie en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Een aftapsysteem bevat staatsgeheime of strafrechtelijke informatie en daarom zijn er strenge eisen aan de beveiliging.