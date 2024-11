RIVM signaleert forse toename overgewicht in Nederland

Het aantal Nederlanders met overgewicht stijgt flink. Nu al heeft zo'n 50 procent van de Nederlanders overgewicht, dat wil zeggen een body mass index (bmi) van 25 of hoger. Als er niets wordt gedaan, groeit dat percentage in 2050 tot 64 procent. Dat blijkt volgens Het Parool uit het rapport Volksgezondheid Toekomstverkenning, dat het RIVM woensdag publiceert.

"Met deze aantallen gaan we richting Amerikaanse toestanden. Dit is een duidelijk signaal dat niets doen geen optie is", zegt Liesbeth van Rossum, hoogleraar obesitas en internist-endocrinoloog in het Erasmus MC in Rotterdam.

De huidige generatie kinderen zal vaker met overgewicht rondlopen. Bij die groep verwacht het RIVM de grootste stijging. Van de huidige 18- tot 44-jarigen is 40 procent te zwaar. Dat zullen er bijna zes op de tien worden in 2050.