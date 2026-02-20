AEX-index krabbelt licht op, focus op ontwikkelingen rond Iran

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak krabbelde vrijdag wat op na de kleine verliesbeurt een dag eerder. Beleggers bleven voorzichtig en hielden vooral de ontwikkelingen rond een mogelijke Amerikaanse aanval op Iran in de gaten. De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwde dat Iran de komende dagen een "betekenisvolle deal" over zijn nucleaire programma moet sluiten, want "anders gaan er slechte dingen gebeuren". Ook wordt gewacht op een belangrijk Amerikaans inflatiecijfer, dat later op de dag verschijnt.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 1009,85 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 1027,35 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,4 procent na de verliezen tot 1 procent een dag eerder.