Oekraïne boycot opening Paralympische Spelen door deelname Russen

Sport
door anp
vrijdag, 20 februari 2026 om 9:17
KYIV (ANP) - De Oekraïense delegatie zal niet deelnemen aan de openingsceremonie van de Paralympische Winterspelen in Milaan. Ook eist het Oekraïense nationale paralympisch comité dat de Oekraïense vlag niet wordt gebruikt tijdens die ceremonie.
De reden voor de boycot is de goedkeuring van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) om zes Russen en vier Belarussen onder eigen vlag aan de Spelen mee te laten doen. Sporters uit die landen zijn sinds de Russische inval in Oekraïne in 2022 niet welkom op het olympische toneel, al mogen enkele Russen en Belarussen onder neutrale vlag deelnemen.
In een verklaring schrijft het Oekraïense paralympisch comité mede namens de paralympische gemeenschap in het land verontwaardigd te zijn over de "cynische beslissing" om Russische en Belarussische sporters onder eigen vlag deel te laten nemen. Eerder hekelden de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Italiaanse regering het besluit van het IPC al.
