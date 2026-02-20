ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Geen verbod op radicaal-rechtse mars in Lyon na dood activist

Samenleving
door anp
vrijdag, 20 februari 2026 om 9:25
anp200226063 1
LYON (ANP) - De radicaal-rechtse mars ter nagedachtenis aan de gedode activist Quentin Deranque in Lyon gaat zaterdag gewoon door. De burgemeester van die stad had opgeroepen tot een verbod, maar de minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez heeft tegen de Franse nieuwszender RTL gezegd dat de demonstratie doorgaat.
Burgemeester Grégory Doucet zei zich zorgen te maken over de openbare veiligheid, omdat er radicaal-rechtse activisten uit heel Frankrijk en omringende landen naar de mars zouden kunnen komen. Ook zouden radicaal-linkse mensen kunnen komen om de mars te verstoren. "Om een rustige omgeving te garanderen en geweld te voorkomen, is het verbieden van deze demonstratie de enige verantwoorde beslissing", zei hij donderdag.
Maar volgens Nuñez is dat niet genoeg reden om de demonstratie te verbieden. Wel zegt hij dat er een "extreem grote" politie-inzet zal zijn in Lyon.
Deranque kwam afgelopen zaterdag om het leven na een aanval van radicaal-linkse activisten. Zeven mensen zijn aangeklaagd.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-468221915

Eerst het stopcontact of eerst je smartphone? Zo verniel je ongemerkt je batterij

64291665_m

Ozempic, kilo’s kwijt – maar ook je tanden? Amerikaanse tandarts slaat alarm

ANP-549621058

Jetten-I is er alleen voor de rijken, vrijheidsbijdrage treft verpleegkundige harder dan Kamerlid: ‘De pijn wordt oneerlijk verdeeld’

174000265_m

Deze 8 klachten kunnen vroege signalen van longkanker zijn

anp190226149 1

Advocatenpaar Knoops beschuldigd van dure wanprestatie door ex-cliënt

106507871-15573629-image-a-1_1771499624526

Taliban: Mannen mogen slaan, zolang er niets breekt

Loading