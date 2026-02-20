Geen verbod op radicaal-rechtse mars in Lyon na dood activist

LYON (ANP) - De radicaal-rechtse mars ter nagedachtenis aan de gedode activist Quentin Deranque in Lyon gaat zaterdag gewoon door. De burgemeester van die stad had opgeroepen tot een verbod, maar de minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez heeft tegen de Franse nieuwszender RTL gezegd dat de demonstratie doorgaat.

Burgemeester Grégory Doucet zei zich zorgen te maken over de openbare veiligheid, omdat er radicaal-rechtse activisten uit heel Frankrijk en omringende landen naar de mars zouden kunnen komen. Ook zouden radicaal-linkse mensen kunnen komen om de mars te verstoren. "Om een rustige omgeving te garanderen en geweld te voorkomen, is het verbieden van deze demonstratie de enige verantwoorde beslissing", zei hij donderdag.

Maar volgens Nuñez is dat niet genoeg reden om de demonstratie te verbieden. Wel zegt hij dat er een "extreem grote" politie-inzet zal zijn in Lyon.

Deranque kwam afgelopen zaterdag om het leven na een aanval van radicaal-linkse activisten. Zeven mensen zijn aangeklaagd.