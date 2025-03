AEX-index lager in aanloop naar belangrijk banenrapport VS

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index is vrijdag licht lager geopend in aanloop naar de publicatie van het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid over de maand februari. Mogelijk wordt uit dat rapport al iets duidelijk van de impact van de omvangrijke ontslagen bij Amerikaanse overheidsinstellingen door president Donald Trump op de werkloosheid in de Verenigde Staten.

Een speciaal adviesorgaan onder leiding van Tesla-topman Elon Musk, genaamd DOGE, is bezig vele duizenden banen te schrappen bij de federale overheid om kosten drastisch te verlagen en geldverspilling tegen te gaan. Zo wordt hard ingegrepen bij het personeel van onder meer de organisatie voor ontwikkelingshulp USAID en zijn er ook forse bezuinigingen voor milieutoezichthouder EPA.

De AEX noteerde kort na opening 0,1 procent lager op 909,53 punten. De MidKap zakte 0,4 procent tot 878,89 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt daalden tot 1 procent.

Het banenrapport is ook van belang voor het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. President Jerome Powell van de Federal Reserve geeft vrijdag een speech. De Fed neemt later deze maand weer een rentebesluit en naar verwachting zal de rente dan opnieuw onveranderd blijven. Vorig jaar verlaagde de Fed de rente drie keer.